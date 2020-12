Milan, il punto sugli infortunati: Ibrahimovic scalpita per rientrare | News

Ultime Notizie Milan News: il punto sugli infortunati

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sugli infortunati in casa rossonera. Per la gara di questa sera di Europa League contro lo Sparta Praga ci saranno diversi assenti. Ad esempio Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che lavoreranno a Milanello in vista della partita contro il Parma. I due non hanno alcun problema fisico, ma Pioli ha preferito non convocarli per la trasferta in Repubblica Ceca a differenza di Calabria. Theo Hernandez e Kessie.

Non convocati ovviamente anche Simon Kjaer, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic. Lo staff medico non vuole accelerare i tempi del loro rientro, considerando le tante partite prima di Natale. Il calendario prevede il Parma in casa, doppia trasferta a Genova con il Genoa e a Reggio Emilia con il Sassuolo per poi chiudere, il 23 dicembre, a San Siro contro la Lazio.

Ma come stanno gli infortunati? Bennacer sta smaltendo l’affaticamento agli adduttori e dunque potrebbe essere a disposizione per la partita contro il Parma. A sostituirlo in queste partite Sandro Tonali, che finalmente ha mostrato segnali di crescita. Per quanto riguarda Ibrahimovic, invece, la situazione viene monitorata giorno per giorno. La volontà dello svedese è quella di essere a disposizione per la gara di domenica, anche se non è escluso una sua non convocazione. Molto dipenderà dagli allenamenti dei prossimi giorni, in particolare quelli di venerdì e sabato.

In ogni caso il Milan ha dimostrato di poter fare a meno anche del suo fuoriclasse. Nella stagione in corso, infatti, sono state disputate senza lo svedese 8 partite in cui sono state totalizzate 7 vittorie (compresa quella ai rigori contro il Rio Ave) e 1 pareggio. Da sottolineare inoltre il dato dei gol realizzati: 19, con una media d 2,3 reti a gara.