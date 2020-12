Milan, Ibrahimovic ancora in dubbio per il Parma: le ultime / News

Milan, Ibrahimovic ancora in dubbio per domenica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Negli ultimi giorni il recupero di Zlatan Ibrahimovic per il match di Serie A contro il Parma era dato quasi per fatto. La realtà, però, non sembra essere questa. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ la presenza dello svedese per domenica è ancora in dubbio. Molto dipenderà dall’allenamento di domani, che decreterà la presenza in gruppo o meno di Ibra. Qualora dovesse allenarsi con i compagni, l’attaccante classe 1981 sarà titolare al centro dell’attacco contro la squadra di Fabio Liverani. Il giovane difensore scala posizioni per gennaio: fissato il prezzo >>>