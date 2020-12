Calciomercato Milan – Difesa, avanza Simakan: c’è il prezzo / News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN SIMAKAN

Calciomercato Milan, occhio a Simakan

La sessione di calciomercato di gennaio di avvicina sempre di più. I match contro Parma, Genoa e Lazio chiuderanno un anno terribile per il mondo, ma fantastico per il Milan in termini di risultati. Dal post-lockdown in poi, infatti, i rossoneri hanno iniziato una marcia trionfale spezzata soltanto qualche settimana fa dal Lille, ma che continua a ancora in campionato. La priorità della società rimane la stessa della sessione estiva: l’acquisto di un difensore centrale. Nonostante i recuperi di Leo Duarte e Mateo Musacchio, il club ha intenzione di intervenire nel reparto arretrato per dare a Stefano Pioli un profilo giovane, forte e affidabile.

Sono molti i nomi circolati dalle parti di via Aldo Rossi in questo senso. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il preferito della dirigenza rimane Ozan Kabak, attualmente in forza allo Schalke 04. C’è tantissima concorrenza per il turco (con Liverpool e Psg in prima linea) per questo motivo i rossoneri potrebbero sterzare con forza verso altri obiettivi. Uno di questi è sicuramente Mohamed Simakan, classe 2000 dello Strasburgo. Il giocatore è stato cercato da Paolo Maldini e Frederic Massara nel corso dell’ultimo giorno di calciomercato estivo, ma il poco tempo e la differenza di valutazione con il club francese non hanno permesso la chiusura dell’operazione.

Il Milan può ritornare alla carica per Simakan a gennaio per diversi motivi: innanzitutto per la duttilità, visto che può giocare anche da terzino destro, ma anche perché risponde alla perfezione alle caratteristiche di Maldini: è forte fisicamente e molto bravo nell’uno contro uno. Con il francese ci sarebbe già un accordo quadriennale, dunque bisognerebbe soltanto trovare l’accordo con lo Strasburgo, che chiede 20 milioni di euro. Il Milan è arrivato a 13 milioni più bonus in estate e non vorrebbe andare oltre i 15. Ci sarà da capire se c’è la volontà di affondare il colpo: di sicuro il nome di Simakan è uno dei preferiti del Diavolo. Dalla Spagna: Milan, ecco il nome del sostituto di Donnarumma in caso di addio >>>