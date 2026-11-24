In occasione della trasferta di Atene contro l'olympiacos, sono state diramate delle informazioni utili per i tifosi del Milan: tutto ciò da sapere sugli spostamenti verso lo stadio
In vista della trasferta d'Europa League contro l'Olympiacos, in programma giovedì alle ore 18:45 allo stadio Pireo di Atene, arrivano delle importantissime informazioni per tutti i tifosi rossoneri che seguiranno la squadra in Grecia. Il Milan ha voluto comunicare le modalità di spostamento per raggiungere lo stadio che ospiterà la sfida di Europa, predisponendo un servizio di Navette riservato solamente ai sostenitori rossoneri in possesso del biglietto per il settore ospiti.
Milan, tutte le info per la sfida contro l'OlympiacosPer i tifosi del diavolo sarà disponibile un servizio navette dedicato, utilizzabile solo per chi predispone di un biglietto, come già detto precedentemente. Il punto di partenza individuato è il meeting point presso il Kallimarmaro Panathenaic Stadium, che sarà aperto a partire dalle ore 13.30 di giovedì.
Le navette inizieranno a partire verso lo stadio nel pomeriggio, accompagnando i tifosi del Milan verso il Pireo. Il servizio, inoltre, sarà attivo anche al termine del match, quando i mezzi di trasporto riporteranno i tifosi al Meeting Point iniziale.
Niente mezzi pubbliciIl Milan e la polizia locale hanno inoltre fornito delle raccomandazioni ben precise per coloro che, a causa di motivi organizzativi, non riusciranno ad usufruire delle navette. In questi casi viene sconsigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici. Si potranno utilizzare i taxi, cosi da raggiungere lo stadio senza troppi problemi.
Indicazioni specifiche anche per i tifosi che utilizzeranno le proprie macchine: dovranno comunque raggiungere il meeting point segnalato inizialmente, dal quale partirà la scorta verso lo stadio. Le auto, inoltre, potranno essere parcheggiate all'interno dell'area P3, riservata al parcheggio del settore ospiti.
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