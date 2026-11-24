Milan-Frosinone 5-1, le reazioni dei tifosi sui social: "Difendono così alti che sono arrivati in Svizzera"

Il mercato del Milan continua a muoversi su due fronti molto importanti: da una parte l'operazione Endrick, attaccante del Real Madrid seguito da tempo dalla dirigenza, dall'altra l'arrivo imminente di Markus Krosche, destinato a diventare il nuovo Head of football del club rossonero.

Milan, da Endrick a Krosche

A fare il punto della situazione è statoche, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha voluto fornire degli aggiornamenti su entrambe le facciate. Il giovane attaccante delcontinua ad essere uno dei profili seguiti con maggior attenzione dalin vista dalla finestra invernale di mercato: la società rossonera, con Cardinale in prima linea, lavora da tempo per provare a portarlo a Milano, ma la situazione resta legata comunque alle decisioni del club spagnolo.

Secondo quanto riferito da Romano, nel corso della settimana sono attese a Madrid alcune figure importanti di Roc Nation, agenzia che cura gli interessi del calciatore. L'obiettivo sarà incontrare Endrick e discutere insieme a lui del suo futuro.

"In settimana, sono attese alcune delle figure più importanti dell'agenzia che rappresenta Endrick, ovvero Roc Nation, a Madrid per parlare con Endrick e si dovrà affrontare ovviamente il tema della sua situazione. Io vi ho già detto che José Mourinho continua ad insistere non solo in pubblico, anche in privato, per tenerlo. Il Milan è lì, Cardinale ci lavora da tempo, anche la Roma è su Endrick. Questa operazione, al momento, resta vincolata al Real Madrid. Però l'aggiornamento che vi do oggi è appunto questa visita degli agenti a Endrick. Bisogna parlare con il ragazzo e con la sua famiglia. Ripeto che il Real Madrid, e soprattutto José Mourinho, intendono trattenere Endrick fino a fine stagione, poi c'è da capire se cambierà qualcosa da qui a fine dicembre. Il Milan e la Roma vanno tenute lì perché l'interesse è veramente concreto e forte, ma poi tutto passa dal Real Madrid"

Molto più avanzata invece la situazione legata a Marcus Krosche. Il dirigente tedesco ormai è destinato a diventare il nuovo Head of football del Milan, con l'accordo tra le parti che sarebbe stato ormai raggiunto da diverso tempo. Romano, inoltre, ha confermato l'indiscrezione circolata negli ultimi giorni, sottolineando come anche dalla Germania siano finalmente arrivate conferme sul suo arrivo.

Il Milan avrebbe già tutto pronto per l'annuncio ufficiale, atteso in breve tempo. Per liberare il tedesco dall'Eintracht, la società rossonera dovrebbe versare un'indennizzo di 4 milioni di euro e non 5 come ipotizzato inizialmente.

Krosche lavorerà a stretto contatto con Cardinale, Amorim e tutta la dirigenza. Il suo compito sarà quello di assumere un ruolo centrale nella gestione del mercato e delle finanze, al fianco di Cardinale, pronto a rinforzare La Rosa per competere ad altissimi livelli:

"A proposito di conferme, sono arrivate conferme, e direi finalmente, anche dalla Germania di qualcosa che vi raccontiamo da settimane, ossia che Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football del Milan. In Germania c'è stata una narrazione molto più lenta, molto più diciamo Eintracht-centrica. La realtà è che il Milan l'accordo con Krosche ce l'ha da tempo, il Milan ha tutto pronto anche per l'annuncio ufficiale che è atteso a breve. Il Milan non pagherà 5 milioni, ma 4 milioni di euro di indennizzo all'Eintracht dlFrancoforte per liberare Krosche, che ha già detto addio al club tedesco da diverso tempo . Sarà pronto ed operativo già da inizio dicembre per lavorare al mercato invernale con Gerry Cardinale, con Ruben Amorim e con tutto il gruppo di lavoro che si sta occupando del Milan. Markus Krosche è pronto a prendere il controllo del mercato rossonero con Gerry Cardinale, che comunque sarà assolutamente presente, protagonista e coinvolto. Dopo la bella vittoria del Milan contro il Frosinone, il patron milanista ha ribadito che se il Milan andrà a competere per qualche giocatore, ci andrà per vincere e non per partecipare