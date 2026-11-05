Il Milan si prepara a tornare al protagonista in Europa League con una sfida che può rappresentare un tassello molto importante. Quest'oggi, alle ore 18:45, il Milan di Amorim ospiterà a San Siro il Ferencvaros nella quarta giornata della competizione. Un appuntamento molto importante per la squadra rossonera, che è chiamata ad invertire la rotta dopo un avvio al di sotto delle aspettative.

I dati degli ungheresi

Il bilancio europeo dei rossoneri, a differenza di quello in Serie A, è tutt'altro che positivo: nelle prime tre giornate sono arrivati solamente tre punti, conquistati contro ilA quel successo ha seguito la sconfitta contro ilrisultato che ha complicato non di poco il percorso europeo dei rossoneri.

La gara di San Siro di oggi, perciò, rappresenta una vera e propria occasione per ritrovare fiducia e recuperare il terreno in classifica. Di fronte, però, ci sarà una squadra che sta attraversando un momento molto positivo. Il Ferencvaros guidato da Balazs Borbely, ha conquistato nove punti nelle prime tre partite di Europa League imponendosi contro Torrense, Victoria Plzen e Celtic.

Gli ungheresi si presenteranno a Milano a pieno punteggio e con l'obiettivo di proseguire il percorso positivo in Europa senza sconfitte e battute d'arresto. Un avversario di certo da non sottovalutare, soprattutto considerando il rendimento delle ultime settimane.

A rendere complicato il tutto sono i numeri della squadra ungherese: per trovare l'ultima sconfitta infatti bisogna tornare indietro al 26 luglio, quando il biancoverdi furono battuti per 4-2 dal Paksi.