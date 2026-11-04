Nel pomeriggio, al centro sportivo di Milanello, è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Ferencvaros. L'attenzione di molti giornalisti era ancora sulla vittoria nel derby, ma il tecnico portoghese ha subito precisato di essere concentrato esclusivamente sulle prossime partite. Tantissimi spunti interessanti su cui vale la pena soffermarsi: dagli indizi di formazione al rimprovero ai tifosi, fino a quel messaggio lanciato al proprietario Gerry Cardinale.

La mentalità da grande squadra

"Le piccole squadre sono preoccupate solo delle grandi partite, noi no. Anche prima del Bologna, tutti parlavano già del Derby, pure i tifosi. Domani è più importante".

L'approccio delcontro l'Inter è stato inappuntabile, ma per diventare unaoccorre dare la stessa importanza a tutte le partite. Proprio su questo si è focalizzato, tirando le orecchie ai tifosi e alla squadra per il comportamento avuto prima della sfida al Bologna.

Un errore da non ripetere contro il Ferencvaros, prossimo avversario dei rossoneri in Europa League. La squadra turca arriva all'appuntamento a punteggio pieno, mentre il Milan è chiamato a vincere dopo gli appena 3 punti conquistati nelle prime tre giornate.

Milan-Ferencvaros, gli indizi di formazione di Amorim

"Serve attenzione con alcuni giocatori che hanno problemi passati. Non dobbiamo perdere troppi uomini per la partita successiva, altrimenti il rischio è che stiano fuori un mese. Ci sarà qualche rotazione".

Domani sera alle ore 18:45, i riflettori disi accenderanno su. Come già successo nelle precedenti gare di Europa League,farà un ampioper permettere ai titolari di rifiatare e dare minuti a chi sta trovando meno spazio. La conferma arriva direttamente dalla conferenza stampa:

In porta, il giovane Torriani sostituirà lo squalificato Maignan. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Terracciano, De Winter, Diawara ed Estupiñán. In mezzo al campo spazio a Jashari, Musah, e Rabiot. Sulla trequarti tornano dal 1' minuto Hutchinson e Cisse alle spalle di uno tra Ramos e Camarda.

MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse. A disposizione: Pittarella, Estupinan, Gila, Vladimirov, Modrić, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.

Amorim manda un messaggio chiaro a Cardinale

"Quando vinceremo un grande titolo, mi emozionerò. Non mi aspettavo quella reazione di Cardinale. Lui è americano, ma quando sta qui diventa italiano... Questo è speciale. Non mi vedrete mai così emozionato, se vinceremo lo Scudetto penserò già al prossimo".

C'è un chiaro sotto testo anche nel passaggio in cuiparla di. Dopo il derby, il proprietario delè apparso visibilmente emozionato per la vittoria: lo stesso sentimento provato dai tifosi.

Vincere contro l'Inter è sempre una bella soddisfazione, ma la strada è ancora lunga e il Milan ha tanto lavoro da fare. Forse è soltanto un modo per tenere alta la concentrazione in vista del Ferencvaros: proprio ciò di cui ha bisogno la squadra in questo momento.