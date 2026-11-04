Tutti i temi passati inosservati della conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Ferencvaros: dalla formazione alle differenze con Gerry Cardinale
Rossoneri al lavoro a Milanello in vista di Milan-Ferencvaros | Video PianetaMilan
Nel pomeriggio, al centro sportivo di Milanello, è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Ferencvaros. L'attenzione di molti giornalisti era ancora sulla vittoria nel derby, ma il tecnico portoghese ha subito precisato di essere concentrato esclusivamente sulle prossime partite. Tantissimi spunti interessanti su cui vale la pena soffermarsi: dagli indizi di formazione al rimprovero ai tifosi, fino a quel messaggio lanciato al proprietario Gerry Cardinale.
La mentalità da grande squadraL'approccio del Milan contro l'Inter è stato inappuntabile, ma per diventare una grande squadra occorre dare la stessa importanza a tutte le partite. Proprio su questo si è focalizzato Amorim, tirando le orecchie ai tifosi e alla squadra per il comportamento avuto prima della sfida al Bologna.
"Le piccole squadre sono preoccupate solo delle grandi partite, noi no. Anche prima del Bologna, tutti parlavano già del Derby, pure i tifosi. Domani è più importante".
Un errore da non ripetere contro il Ferencvaros, prossimo avversario dei rossoneri in Europa League. La squadra turca arriva all'appuntamento a punteggio pieno, mentre il Milan è chiamato a vincere dopo gli appena 3 punti conquistati nelle prime tre giornate.
Milan-Ferencvaros, gli indizi di formazione di AmorimDomani sera alle ore 18:45, i riflettori di San Siro si accenderanno su Milan-Ferencvaros. Come già successo nelle precedenti gare di Europa League, Amorim farà un ampio turnover per permettere ai titolari di rifiatare e dare minuti a chi sta trovando meno spazio. La conferma arriva direttamente dalla conferenza stampa:
"Serve attenzione con alcuni giocatori che hanno problemi passati. Non dobbiamo perdere troppi uomini per la partita successiva, altrimenti il rischio è che stiano fuori un mese. Ci sarà qualche rotazione".
In porta, il giovane Torriani sostituirà lo squalificato Maignan. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Terracciano, De Winter, Diawara ed Estupiñán. In mezzo al campo spazio a Jashari, Musah, e Rabiot. Sulla trequarti tornano dal 1' minuto Hutchinson e Cisse alle spalle di uno tra Ramos e Camarda.
MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse. A disposizione: Pittarella, Estupinan, Gila, Vladimirov, Modrić, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.
Amorim manda un messaggio chiaro a CardinaleC'è un chiaro sotto testo anche nel passaggio in cui Amorim parla di Gerry Cardinale. Dopo il derby, il proprietario del Milan è apparso visibilmente emozionato per la vittoria: lo stesso sentimento provato dai tifosi. Il tecnico, però, non ha tempo né voglia di commuoversi.
"Quando vinceremo un grande titolo, mi emozionerò. Non mi aspettavo quella reazione di Cardinale. Lui è americano, ma quando sta qui diventa italiano... Questo è speciale. Non mi vedrete mai così emozionato, se vinceremo lo Scudetto penserò già al prossimo".
Vincere contro l'Inter è sempre una bella soddisfazione, ma la strada è ancora lunga e il Milan ha tanto lavoro da fare. Forse è soltanto un modo per tenere alta la concentrazione in vista del Ferencvaros: proprio ciò di cui ha bisogno la squadra in questo momento.
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