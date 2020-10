Milan, non puoi sbagliare: questa Europa League vale come un tesoro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan questa sera affronta un’importantissima gara contro il Rio Ave nei playoff di Europa League. L’obiettivo è passare alla fase a gironi della competizione. Una partita importante sotto tutti i punti di vista, con il Diavolo che incasserebbe più o meno 15 milioni di euro, che lieviterebbero a 35 in caso di finale.

Milan, Pioli si affida a Donnarumma e Calhanoglu

Nonostante l’assenza di Ibrahimovic, il Milan arriva con fiducia a questa partita. La squadra rossonera è imbattuta da ben 17 turni. E’ anche vero che non sarà facile, perchè il Rio Ave è la classica compagine portoghese che ama il possesso palla e che ha degli elementi validi tecnicamente. Pioli, invece, si affida soprattutto a Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu: “Ci aspetta una buona squadra, ma noi dobbiamo prenderci il primo obiettivo di stagione. Conteranno l’approccio e la mentalità. Dobbiamo aggredirli, però mantenere la lucidità e capire quando aspettarli”.

Tanti i motivi per qualificarsi

La qualificazione alla fase a gironi è obbligatoria. Uscire eventualmente ai playoff sarebbe una grossa delusione e metterebbe probabilmente una macchia a questa infinita corsa rossonera post lockdown, oltre a provocare probabilmente un contraccolpo dal punto di vista psicologico. Per questo motivo la sfida di stasera vale molto più dei 15 milioni di euro, che comunque dipendono da diversi fattori come risultati, coefficiente Uefa e market pool.

L’obiettivo è tornare ai vertici

Una cosa è certa. Il Milan deve tornare ai vertici del calcio europeo, così come è stato in passato, e questa partita può essere il primo passo di un percorso vincente. Un’eventuale qualificazione potrebbe anche aiutare negli accordi commerciali, che ovviamente sono crollati negli ultimi anni. Insomma, la squadra di Pioli non può davvero sbagliare questa sera.

