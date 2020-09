Calciomercato – Soumaré, era fatta con il Milan: il retroscena

Retroscena Soumaré: c’era l’accordo Milan-Lille

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Retroscena di calciomercato relativo al Milan: Boubakary Soumaré era pronto a vestire rossonero, ma…

Il giornalista Nicolò Schira, su Twitter, ha raccontato un retroscena: “Retroscena Boubakary Soumaré: Milan e Lille avevano trovato a inizio settembre l’accordo per il passaggio del mediano in rossonero con la regia dell’intermediario Damiani. Il centrocampista però ha preferito declinare in quanto vorrebbe andare a giocare in Premier League“.

Classe 1999, centrocampista francese di origini senegalesi di proprietà del Lille, il prezzo del cartellino è intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra molto alta, che il Milan comunque era riuscito quantomeno ad avvicinare. Il passaggio in rossonero di Soumaré è saltato per volontà del giocatore. Difficile che, a pochi giorni dalla fine del mercato, si possano riallacciare i rapporti.

ULTIM’ORA MILAN-TOMIYASU: PARLA DI MARZIO >>>