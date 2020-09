Calciomercato – Di Marzio: “Tomiyasu? Il Milan insisterà, vi spiego”

Tomiyasu-Milan: gli aggiornamenti dell’ultim’ora

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il rinforzo in difesa emerso negli ultimi giorni è Takehiro Tomiyasu, il promettente difensore giapponese attualmente di proprietà del Bologna. Nuovi aggiornamenti, sul difensore classe 1998 sono arrivati da Gianluca Di Marzio su Sky Sport:

“Il Milan insisterà con Tomiyasu, presenterà un’offerta più alta. Il Bologna mantiene asticella alta per lui, 25 milioni di euro minimo. Il Milan parte da 15, pronto a ritoccarla un po’ in caso di qualificazione domani. Il Bologna per privarsi di questo giocatore, vuole tanti soldi. Vedremo se si potranno anche inserire dei bonus”.

Il Milan conosce bene Tomiyasu, in quanto ha sfidato il suo Bologna due volte in pochi mesi. Nel finale della scorsa stagione, fine luglio, e alla prima giornata della nuova stagione di Serie A. In entrambe le occasioni il giapponese si è disimpegnato particolarmente bene.

Ha giocato da terzino destro a luglio scorso, segnando un gol pazzesco con Donnarumma immobile (con il sinistro). E poi pochi giorni fa, nella prima di Serie A, Mihajlovic lo ha schierato da difensore centrale. Tomiyasu ha marcato direttamente Ibrahimovic, non facendo brutta figura.

