Europa League, Rio Ave-Milan: le probabili formazioni

Probabili formazioni Rio Ave-Milan: chi tra Castillejo e Brahim Díaz?

PROBABILI FORMAZIONI RIO AVE-MILAN – Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà Rio Ave-Milan, playoff di Europa League. In caso di vittoria, il Milan di Stefano Pioli accederebbe ai gironi della competizione europea. I rossoneri, però, si presenteranno all’appuntamento con tantissime assenze. Mancheranno, infatti, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli ed Ante Rebić infortunati (quest’ultimo anche squalificato). Oltre, naturalmente, alle defezioni di Léo Duarte e Zlatan Ibrahimović, fuori causa poiché positivi al coronavirus. Ovvio, dunque, che, tra le probabili formazioni fornite dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, quella del Milan sia praticamente scontata o quasi. Si giocherà, come di consueto, con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. La difesa a quattro sarà composta da Davide Calabria, Simon Kjær, Matteo Gabbia e Theo Hernández. A centrocampo, al fianco di Franck Kessié, tornerà dal 1′ il regista Ismaël Bennacer. Centravanti sarà Lorenzo Colombo, favorito su Rafael Leão e trequartista dietro di lui Hakan Çalhanoglu. Con Alexis Saelemaekers, o a destra o a sinistra, sicuro di una maglia, c’è ancora un dubbio tra Samu Castillejo e Brahim Díaz. Uno dei due nativi di Málaga inizierà la gara e l’altro si accomoderà in panchina.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.

