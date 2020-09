Zampa (Sottosegretaria alla Salute): “CoVid_19, la Serie A va sospesa”

“La Serie A va sospesa”: parola di Sandra Zampa

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Sandra Zampa, Sottosegretaria alla Salute del Governo Italiano, ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘The Breakfast Club‘, in onda su ‘Radio Capital‘. Parlando della situazione del Genoa, che ha visto risultare positivi al CoVid_19 ben 14 persone tra calciatori e staff tecnico, ecco l’idea della Zampa sull’eventuale sospensione della Serie A. «I protocolli che abbiamo parlano chiaro. Il campionato di Serie A deve essere sospeso – ha detto la Zampa -. Quando c’è un numero di positivi così alto non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare e possono contagiare altre persone. Un protocollo sottoscritto anche dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). E nessuno al momento sta facendo pressioni su di noi». Tanto la F.I.G.C. quanto la Lega Serie A, comunque, ieri hanno espresso tutt’altro tipo di parere. Sono comunque intenzionate ad andare avanti con la Serie A. Quanto all’eventuale presenza di tifosi in tribuna, categorica la Zampa: «Il Comitato Tecnico Scientifico è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli spalti». LEGGI QUI LE ULTIME DI CALCIOMERCATO SUL MILAN IN TEMPO REALE >>>