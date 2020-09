Coronavirus – Genoa shock, 14 positivi tra calciatori e staff

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Notizia incredibile in casa Genoa: ci sono 14 persone positive tra calciatori e membri dello staff. Ecco il comunicato ufficiale del club ligure:

“Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.

Oltre a Schone e Perin, dovrebbero esserci 8 calciatori positivi al Coronavirus e 4 membri dello staff, secondo quanto riferisce Sportitalia. Anche il Napoli, che ieri ha sfidato il Genoa al San Paolo (la sfida è terminata 6-0 per la squadra di Gattuso, ndr), è in allarme e si sta sottoponendo a un nuovo giro di tamponi per valutare la situazione contagi in seguito al match.

E’ possibile che la vicenda possa avere effetti anche sulla disputa dell’anticipo di sabato prossimo: Genoa-Torino. Sfida a forte rischio rinvio. La Serie A fa i conti, ancora, con il Covid-19. Vedremo quali saranno i prossimi aggiornamenti.

