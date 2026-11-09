Derby visto dai tifosi: quali giocatori ruberebbero a Milan e Inter? | Video

Il Milan ha conquistato solamente 3 punti in 4 giornate in Europa League, grazie all'unica vittoria arrivata contro il Salisburgo e, ad oggi, occupa la 28esima posizione in classifica con una differenza reti di -3. I rossoneri di Amorim, ora come ora, sono chiamati a cambiare marcia per non rischiare di essere eliminati dalla competizione

Milan, i numeri spaventano

Prendendo in considerazione i numeri delle ultime due stagioni, la quarta per i playoff si aggira tra i 9 e i 10 punti, mentre per entrare direttamente agli ottavi di finale ne servono almeno 14. Nella stagione 24-25, il Fenerbahce, squadra militante nella Super Lig turca, chiuse al 24esimo posto con 10 punti.

Nella stagione successiva, invece, al Brann ne bastarono solamente 9. Con 4 gare ancora da giocare, ai rossoneri serviranno almeno 6-7 punti per avvicinarsi alla qualificazioni, il tutto senza perdere di vista la differenza reti.

Gli ottavi sono lontani

Per evitare i playoff, invece, sarà molto dura: nel 24-25, al Rangers furono sufficienti solamente 14 punti, mentre la Roma ne conquistò ben 16 nella scorsa edizione. Il Milan, davanti a se, ha ancoratutte partite ostiche che non andrebbero sottovalutate.

Nell'ipotesi migliore, il Milan può chiudere con 15 punti, ma non sarebbe padrone del proprio destino. Una cosa, però, è certa: la strada per andare avanti ancora è segnata, ma il Milan non può permettersi altri passi nella competizione.