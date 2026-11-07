Dove vedere Genoa-Milan in TV: i dubbi di formazione di Amorim, arbitro e precedenti

È quasi tutto pronto per Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma domani alle ore 15:00 presso lo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova. I due allenatori, Daniele De Rossi e Rúben Amorim, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Possibili cambi e scelte tattiche diverse. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Le probabili formazioni di Daniele De Rossi e Ruben Amorim

- Quattro vittorie nelle ultime 5 uscite per Daniele De Rossi che sembra aver trovato la quadra con il 3-4-2-1. Ora il Genoa è una squadra equilibrata che non può essere assolutamente sottovalutata. Non ci dovrebbero essere molti dubbi per il grifone: Bijlow in porta con Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa. Centrocampo a quattro con Ellertsson, Baldanzi, Frendrup ed Ehizibue. Osmajic da solo in attacco con alle sue spalle Messias ed El Shaarawy entrambi ex della partita.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Ehizibue; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.

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- Il Milan di Ruben Amorim dovrebbe essere uguale a quello visto nel bel derby contro l'Inter con un solo cambio: Maignan in porta con Gila, De Winter, e Diawara in difesa. Non ci sarà Pavlović che è out per delle coliche che lo stanno ostacolando negli ultimi giorni. Per questo Diawara è pronto a scalare al centro: uno tra Bartesaghi ed Estupiñan a sinistra. Modrić torna titolare al centro della mediana con al suo fianco Musah. Moreira e Pulisic sugli esterni mentre Rabiot dovrebbe agire dietro l'unica punta Ramos.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim.

Infortunati, squalificati e i precedenti della squadra arbitrale

Gli infortunati: Pavlović, Saelemaekers, P.Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Tomori, Loftus-Cheek.Squalificati: nessuno.In dubbio: nessuno.

GenoaGli infortunati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Nuredini, Havel, Venturino.

Questi gli ultimi precedenti tra Genoa e Milan: 17.05.26 Serie A Genoa - Milan 1 - 2. 08.01.26 Serie A Milan - Genoa 1 - 1. 05.05.25 Serie A Genoa - Milan 1 - 2. 15.12.24 Serie A Milan - Genoa 0 - 0. 05.05.24 Serie A Milan - Genoa 3 - 3.

La squadra arbitraleSarà Davide Massa, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere la sfida dello stadio Luigi Ferraris. Massa sarà affiancato dagli assistenti Stefano Alassio e Luigi Rossi. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Daniele Doveri, mentre al VAR ci sarà Giacomo Camplone, coadiuvato dall'AVAR Valerio Marini. Sono ben 26 i precedenti tra Massa e il Milan: 8 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio risale allo scorso 1° marzo 2026, quando il Diavolo si impose per 2-0 sul campo della Cremonese. Tra gli ultimi precedenti con il grifone figura Juventus-Genoa del 6 aprile 2026, terminata 2-0 per i bianconeri.

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Dove vedere Genoa-Milan in diretta tv e streaming

L'undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-27 si svolgeràallo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova. La partita sarà trasmessa in esclusiva da. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite l'app di "DAZN" sui dispositivi smart. I clienti "SKY" che hanno sottoscritto l'abbonamento a "Zona DAZN" potranno seguire il match su "DAZN 1", canale numero 214 di "SKY".