Milan, la tripletta di Cisse entra nella storia rossonera: l'ultimo italiano a segnare tre gol in Europa era stato Inzaghi Pippo Inzaghi
La tripletta fatta questa sera da Alphadjo Cisse entra nella storia del Milan. L'attaccane italiano si è preso tutti i riflettori grazie alla prestazione straordinaria metta in campo contro il Salisburgo, riportando alla memoria di tutti i tifosi rossoneri un precedente che risale ad oltre vent'anni fa.
Milan, Cisse nella storiaPrima del giovane italiano, l'ultimo calciatore ad aver firmato una tripletta in una notte europea fu proprio Filippo Inzaghi. Per ritrovare quella tripletta bisogna tornare al 24 settembre 2002, quando il Milan affrontò il Deportivo nella fase a gironi della Champions League.
In quell'occasione, i rossoneri si imposero con un netto 4-0 e Pippo Inzaghi fu uno dei grandi protagonisti della serata. Un dato statistico che sottolinea il valore dell'impresa di Cisse: il giovane italiano si aggiunge ad un elenco co prestigioso, legando il proprio nome alla lunga storia rossonera.
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