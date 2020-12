Milan-Celtic, Pioli parlerà in conferenza stampa insieme a Dalot | PM News

Ultime Notizie Milan News: Pioli parlerà in conferenza stampa

MILAN NEWS – Ottima notizia per la squadra rossonera. Stefano Pioli e Giacomo Murelli sono risultati negativi al coronavirus. I due tecnici saranno dunque in panchina contro il Celtic, gara di Europa League in programma domani a San Siro.

Inoltre, come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Stefano Pioli oggi parlerà in conferenza stampa insieme al terzino Diogo Dalot. Inizialmente era prevista la presenza di Daniele Bonera, così come era accaduto alla vigilia delle sfide contro Napoli, Lille e Fiorentina.