In casa rossonera sono tutti pronti per l'esordio stagionale in Europa League. Il Milan di Rúben Amorim si prepara infatti a fare il suo debutto nella fase a gironi, con l'appuntamento fissato per mercoledì sera alle ore 21:00 presso lo stadio di San Siro.

Milan-Benfica, ecco chi arbitrerà il match

La sfida di apertura si preannuncia carica di emozioni. A Milano arriva infatti ilin un incrocio che profuma di storia non solo per il tecnico rossonero, ma anche per alcuni elementi chiavi della rosa come, ad esempio,pronti a ritrovare da avversari il loro passato.

Nella giornata di oggi sono arrivate anche delle news ufficiali legate alla terna arbitrale. Per la direzione della gara la UEFA ha designato una squadra arbitrale a trazione britannico-australiana: a dirigere l'incontro infatti sarà l'australiano Jarred Gillett, coadiuvato dagli assistenti Davies e Greenhalgh, con Harrington nel ruolo di Quarto ufficiale.

La gestione della sala VAR, invece, è stata affidata all'inglese Stuart Atwell, affiancato dal polacco Tomasz Kwiatkowski come AVAR. Il trentanovenne australiano è una presenza fissa in Premier League, dove in questa stagione ha già diretto ben tre partite, oltre una gara di coppa di lega inglese.

Curiosamente, condivide la nazionalità australiana con il difensore centrale del Benfica Alessandro Circati. Tuttavia, nonostante quasi 90 gare dirette in Premier e sia un arbitro internazionale dal 2013 spesso impiegato anche come addetto al VAR, per Gillett si tratterà dell'esordio assoluto in una competizione europea per club.