Uno dei protagonisti di Milan-Benfica è stato Dodi Lukebakio, che ha firmato la rete dell'1-0 al 16' minuto di gioco. Con la sua velocità, l'esterno belga classe 1997 ha messo in seria difficoltà Davide Bartesaghi nel 1° tempo. Al termine della partita di Europa League, il giocatore si è presentato ai microfoni di 'Sport TV' per rispondere ad alcune domande sulla gara.

Lukebakio, chi è e come gioca

Milan-Benfica, le parole di Lukebakio

"Sono molto felice di aver giocato dal 1’ minuto, avevo bisogno di ritrovare il ritmo. Sono contento di essere riuscito ad aiutare la squadra. È stata una vittoria molto importante, non avevamo mai vinto qui, è stata storica. Bellissimo sentire il sostegno dei nostri tifosi anche a San Siro".

Cresciuto nel settore giovanile dell'Anderlecht,ha collezionatoNel corso delle sue esperienze in Germania, Spagna e Portogallo ha ricoperto diversi ruoli sul fronte d'attacco, ma il suo meglio lo ha sempre espresso giocando comeLa tendenza a rientrare sul piede sinistro per cercare la conclusione verso la porta si è vista perfettamente nell'azione del gol segnato contro ilQueste le dichiarazioni didopo la vittoria per 2-0 contro il

Il Benfica aveva giocato a San Siro soltanto due volte nella sua storia. Nella stagione 1994/1995, il Milan si impone per 2-0 in casa grazie alla doppietta di Marco Simone. Termina 2-1, invece, l'altro incrocio al Meazza dell'annata 2007/2008: Massimo Ambrosini e Filippo Inzaghi rispondono alla rete di Nuno Gomes.