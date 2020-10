Kotal (all. Sparta Praga): “Ibrahimovic il migliore. Conosciamo il Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giornata di vigilia per Milan e Spartak Mosca, che domani si sfideranno in Europa League nella seconda giornata del girone. Dopo la vittoria contro il Celtic a Glasgow, i rossoneri devono dare continuità e ottenere tre punti importanti, visto che si gioca, peraltro, a San Siro. Dall’altra parte, la squadra ceca non vuole ovviamente sfigurare e vuole riscattare la sconfitta all’esordio contro il Lille.

Queste le parole di Václav Kotal, allenatore dello Sparta Praga, in conferenza stampa: “Abbiamo parlato a lungo con i miei giocatori che hanno giocato in Serie A, per approfondire le caratteristiche principali del calcio italiano”.

IBRAHIMOVIC – “Sta giocando molto bene, occupa benissimo l’area di rigore ed è un grande finalizzatore. È il migliore. Provocazioni contro di lui? Dubito che abbia imparato parole in ceco (ride, ndr)”.

MILAN O LILLE – “Sia che il Milan che il Lille non si possono paragonare a noi. Sono sicuramente squadre che hanno un grande livello e che appartengono a grandi campionati. È vero – conclude l’allenatore dello Sparta Praga Kotal – che abbiamo fatto 6/6 in campionato, ma le partite più importanti ci stanno ancora aspettando”.

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI >>>

KRUNIC SULLO SPARTA PRAGA >>>

GAZIDIS E SCARONI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI: LE DICHIARAZIONI >>>