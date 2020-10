Conferenza Milan-Sparta Praga: le parole di Pioli e Krunic | LIVE News

Quasi tutto pronto, in casa Milan, per la conferenza stampa di mister Pioli e del bosniaco Krunic.

L’arbitro di Milan-Sparta Praga di Europa League sarà il turco Halis Özkahya: ecco tutta la squadra arbitrale.

L’ultimo doppio confronto tra Milan e Sparta Praga risale alla stagione 2003-2004, in Champions League: finirono 0-0 in Repubblica Ceca, e, al ritorno, 4-1 per il Diavolo a Milano.

Lo Sparta Praga, allenato da Václav Kotal, arriverà a San Siro animato dallo spirito di rivalsa. Nella prima gara del Gruppo H di Europa League, infatti, i cechi hanno perso a domicilio (1-4) contro i francesi del Lille.

Il Milan, come noto, si presenta al secondo confronto di Europa League forte della vittoria nella gara inaugurale del Gruppo H. Giovedì scorso, a Glasgow, in Scozia, Celtic-Milan finì 1-3. Clicca qui per rivedere i gol rossoneri.

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, Stefano Pioli e Rade Krunic, allenatore e centrocampista rossonero, introdurranno in conferenza stampa i temi principali di Milan-Sparta Praga. La gara, che si disputerà domani alle ore 18:55 a San Siro, è valida per la 2^ giornata del Gruppo H di Europa League. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Pioli e Krunic in conferenza.

OGGI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL MILAN: ECCO TUTTO QUELLO CHE È SUCCESSO >>>