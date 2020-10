Krunic: “Nuova vita al Milan. Ibrahimovic mentalmente superiore”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giornata di vigilia per il Milan, domani impegnato in Europa League contro lo Sparta Praga nella seconda giornata del girone. Dopo la vittoria contro il Celtic a Glasgow, i rossoneri devono dare continuità e ottenere tre punti importanti, visto che si gioca, peraltro, a San Siro. Di seguito le parole di Rade Krunic rilasciate ai colleghi di Sky Sport:

MANCATO ADDIO IN ESTATE – “Sono stato sempre concentrato sul Milan, non pensavo alle altre cose. Cambio ogni tanto i ruoli, dipende da quello che ha bisogno il mister. E’ una nuova vita per me, ad Empoli giocavo sempre ma è meglio stare in una squadra così forte. Mi piacciono questi ruoli e mi fa piacere che il mister mi utilizzi così tanto”.

IBRAHIMOVIC – “Ha una mentalità diversa degli altri, anche altri giocatori sono fortissimi, ma mentalmente e come giocatore è più forte di tutti”.

