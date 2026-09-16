Il Milan ha debuttato nell'Europa League 2026-27: non una prima partita facile per i rossoneri che hanno giocato allo stadio 'Meazza' in San Siro contro il Benfica, una delle squadre più forti dell'intera competizione. Al termine della gara il giocatore rossonero Ardon Jashari ha parlato a 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni.

Milan-Benfica, le parole di Jashari

"Ci è mancato qualcosa sia con la palla che senza. Concedere gol è un segno del fatto che non eravamo al 100%. Non abbiamo creato abbastanza opportunità, penso che sia possibile fare meglio di così. Ho già detto che dobbiamo credere in questo progetto, ma così non è sufficiente".

Sulla sconfitta

"Siamo giocatori di un club enorme, quindi è giusto che ci assumiamo le responsabilità tutti insieme per come giochiamo. Vincere è la cosa più importante per il Milan. Dobbiamo migliorare ogni giorno e capire come vogliamo giocare. Anche oggi ho visto cose positive, ma essere così prevedibili e prendere gol del genere non è ammissibile".

Sulle sue caratteristiche

"Tutti sanno come gioco a calcio. Mi piace giocare la palla dietro tra i due difensori, ma non sempre c'è la possibilità. Quando ci sono più opzioni è meglio: dobbiamo migliorare questa casa. E' importante sia per me, sia per gli altri centrocampisti".

Sul gol subito

"Sul gol subito è anche colpa mia, ma dobbiamo migliorare come squadra. Abbiamo perso la palla e loro hanno creato l'opportunità. Lukebakio non sarebbe dovuto rientrare così velocemente verso il centro, dovevo chiuderlo meglio".