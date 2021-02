Europa League: Hauge e Brahim in una speciale Top 5 | Milan News

Hauge e Brahim super in Europa League!

Stando a quanto riportato su Twitter da First Time Finish, Jens Petter Hauge e Brahim Diaz, attaccanti del Milan di Stefano Pioli, fanno parte della Top 5 dei migliori dribblatori in Europa League. Di seguito il tweet con la classifica incorporata.

Hauge, lo ricordiamo, non giocherà più in Europa League con il Diavolo in questa stagione. Questo poiché, per ragioni burocratiche, il club rossonero è stato costretto a tagliarlo dalla lista UEFA una volta ceduto Andrea Conti al Parma.

Brahim Diaz, invece, salterà per infortunio la trasferta di giovedì pomeriggio in casa della Stella Rossa di Dejan Stankovic. Tornerà a disposizione, presumibilmente, per la gara di ritorno a ‘San Siro‘.