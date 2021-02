Stella Rossa-Milan, Stankovic: “Pioli, lavoro notevole” | Europa League News

Verso Stella Rossa-Milan: le parole di Stankovic sui rossoneri

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, è uno che conosce molto bene il Milan. Lo ha affrontato già, infatti, varie volte da avversario nella sua carriera di calciatore. Nella Serie A italiana, infatti, ‘Deki‘ ha indossato le maglie di Lazio (1998-2004) e Inter (2004-2013). Specialmente nei derby, l’ormai ex centrocampista serbo ha dato più di qualche dispiacere al Diavolo.

Ed ora Stankovic, nella sua nuova veste manageriale, sogna di fare altrettanto in Stella Rossa-Milan di giovedì pomeriggio, ore 18:55, nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola ha riportato alcune dichiarazioni di Stankovic sui rossoneri.

“Il Milan è un avversario forte. La classifica della Serie A dice che sono tra i leader del campionato. E di certo non sprecherò il mio tempo parlando della loro storia e di cosa rappresentino nelle competizioni europee. Negli ultimi anni hanno attraversato un periodo di transizione, ma l’impressione è che abbiano trovato l’equilibrio proprio in questa stagione“.

"Il lavoro di Stefano Pioli è stato notevole – ha incalzato Stankovic sul Milan -. Zero discussioni: è un grande allenatore. Sarà spettacolare affrontarli, non ho dubbi. Ho solo un cruccio: se avessi potuto cambiare qualcosa, mi sarebbe piaciuto che fosse stato possibile e consentito l'ingresso dei tifosi nel nostro stadio. Peccato, quindi, che il 'Marakana' non possa essere pieno …".