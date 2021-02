TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 16 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 16 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport’ oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio a Porto-Juventus, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri arrivano oggi in Portogallo, in una città flagellata dal coronavirus. Resteranno in albergo fino a poco prima del fischio d’inizio del match. Paulo Dybala, a sorpresa, potrebbe farcela per giocare.

Quindi, si parla del possibile rinnovo di contratto di Lautaro Martínez con l’Inter fino al 2024. Poi, della possibilità per Mario Mandžukić di giocare titolare giovedì pomeriggio a Belgrado contro lo Stella Rossa in Europa League. Infine, l’intervista esclusiva con Aldo Agroppi, ex Torino, che accusa il Presidente granata, Urbano Cairo.

