Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (16/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con “il derby dei derby“. Domenica pomeriggio, a ‘San Siro‘, si sfideranno infatti l’Inter ed il Milan, prime due squadre della classifica in Serie A, separate da un solo punto. Si affronteranno i giganti Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimović, nonché i due giovani fenomeni Nicolò Barella e Gigio Donnarumma. Intervista esclusiva, poi, a Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., che boccia la Superlega e conferma Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia fino ai Mondiali del 2022 in Qatar. Riparte, infine, la Champions League. Stasera in campo Barcellona e PSG: presente e futuro di Lionel Messi?

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA