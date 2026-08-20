Serie A 2026-2027, il calendario dalla 1^ alla 3^ giornata con i canali tv. Ecco quando e dove vedere il Milan

Si scaldano i motori per la nuova stagione di Europa League, con il sorteggio fissato per il 28 agosto. La seconda competizione continentale per club è pronta ad entrare nel vivo con la sua formula moderna

Milan, Europa League in arrivo: il programma

Confermato il girone unico: 36 squadre al via nella fase campionato, con ciascun club chiamato ad affrontare otto avversari differenti, quattro sfide in casa e quattro in trasferta tra settembre e gennaio. Dal il primo all'ottavo posto c'è la qualificazione diretta agli ottavi di finale, dal 9^ al 24esimo posto l'accesso tramite idal 25esimo al 36esimo posto ci sarà l'eliminazione diretta.

La fase a gironi prenderà il via a metà settembre. Ecco le date dei match uniti gli incastri di campionato per il Milan:

1^ giornata: 16-17 settembre 2026 (Prima: Lazio-Milan, dopo Milan-Lecce)

16-17 settembre 2026 (Prima: Lazio-Milan, dopo Milan-Lecce) 2^ giornata: 15 ottobre 2026 (Prima Sassuolo-Milan, dopo Milan-Atalanta)

15 ottobre 2026 (Prima Sassuolo-Milan, dopo Milan-Atalanta) 3^ giornata: 22 ottobre 2026 (Prima Milan-Atalanta, dopo Udinese-Milan)

22 ottobre 2026 (Prima Milan-Atalanta, dopo Udinese-Milan) 4^ giornata : 5 novembre 2026 (Prima Milan-Inter, dopo Genoa-Milan)

: 5 novembre 2026 (Prima Milan-Inter, dopo Genoa-Milan) 5^ giornata : 26 novembre 2026 (prima Milan-Frosinone, dopo Cagliari-Milan)

: 26 novembre 2026 (prima Milan-Frosinone, dopo Cagliari-Milan) 6^ giornata : 10 dicembre 2026 (prima Milan-Parma, dopo Napoli-Milan)

: 10 dicembre 2026 (prima Milan-Parma, dopo Napoli-Milan) 7^ giornata: 21 gennaio 2027 (prima Milan-Torino, dopo Frosinone-Milan)

21 gennaio 2027 (prima Milan-Torino, dopo Frosinone-Milan) 8^ giornata: 28 gennaio 2027 (prima frosinone-Milan, dopo Milan-Juventus)

Particolarmente delicato il blocco autunnale: la quarta giornata si inserisce subito dopo il derby contro l'Inter mentre la sesta precederà la trasferta di Napoli. La chiusura di gennaio vedrà invece la sfida decisiva dell'ottava giornata collocata appena prima del match contro la Juventus. Terminato il girone unico a fine gennaio, la competizione entrerà nella fase decisiva con i seguenti appuntamenti: