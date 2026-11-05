Milan-Ferencváros, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'

Quarta giornata di Europa League, e il Milan ospita a San Siro il Ferencvaros in una sfida che mette in palio dei punti pesantissimi per il percorso europeo del diavolo. La squadra di Rúben Amorim è chiamata, dopo il derby, a conquistare la vittoria anche in Europa, proprio per rimettere in carreggiata la propria classifica e rilanciare l'ambizioni della competizione.

Le parole di Costacurta

A pochi minuti dal fischio di inizio, l'ex calciatore rossoneroè voluto intervenire in diretta su SkySport, soffermandosi sulle scelte di formazione dell'allenatore portoghese e sul momento attraversato dalla squadra.

L'ex difensore ha avuto analizzare anche l'entusiasmo ritrovato dai rossoneri, sottolineando come alcuni cambi nella formazione possono essere comprensibili in una fase così intensa della stagione. In modo particolare, Costacurta ha voluto spendere anche alcune parole su Adrien Rabiot, che oggi indosserà la fascia di capitano al braccio:

“Con entusiasmo. È tornato con l’entusiasmo. Qualche cambio ci può stare. Abbiamo scoperto Diawara, è da vedere se può reggere a certi livelli: fino ad adesso bellissima sorpresa. Sono contento che giochi Rabiot, è l’anima, è il giocatore più importante del Milan