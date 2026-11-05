Nella giornata di ieri l'ex calciatore del Milan, Alessandro Costacurta, ha voluto spendere alcune parole sulla partita tra Milan e Ferencvaros, in programma oggi pomeriggio alle ore 18:45 presso lo stadio di San Siro. L'ex difensore rossonero, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha voluto analizzare le insidie della sfida europea, invitando la squadra rossonera non sottovalutare l'avversario.

Milan, l'avvertimento di Costacurta

Dopo la vittoria per 3-1 nel derby, ilè chiamato dare continuità ai risultati anche in Europa League. Una partita sulla carta molto semplice per i rossoneri, ma che nasconde diverse insidie, soprattutto considerando il percorso europeo della formazione ungherese, che si presenta a punti pieni (9).

Costacurta ha voluto sottolineare come la forza dell'Europa League sia proprio quella di mettere di fronte delle squadre meno conosciute e con meno blasone ma capaci di creare innumerevoli problemi alle scuole più grandi:

"Il Ferencvaros non ti fa concentrare al massimo ma questa secondo me è la grande forza dell'Europa League, dove ci sono squadre che come nome non ti stimolano così tanto ma in realtà sono pericolosissime. Dopo un derby così mi aspetto che superino abbastanza facilmente il Ferencvaros ma lo faranno soltanto se giocheranno concentrati come sanno"

Un avvertimento molto chiaro per il gruppo rossonero: l'entusiasmo del successo contro l'Inter non dovrà trasformarsi in un vero e proprio calo di attenzione. Per conquistare i tre punti, infatti, sarà fondamentale affrontare la gara con il giusto spirito e la giusta mentalità, proprio come mostrato nel derby, senza concedere occasioni ad un avversario che è tutto tranne che semplice.