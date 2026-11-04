Tante notizie sul Milan alla vigilia del match di Europa League contro il Ferancvaros. In primo piano gli infortuni, con i tempi di recupero di Samuel Chukwueze che si allungano e un alto big finito ko. Spazio anche alla probabile formazione in vista della gara di domani sera, mentre sono stati resi noti i dettagli economici dell'accordo con Adidas, che sostituirà Puma e tornerà a vestire i rossoneri.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Chukwueze, si allungano i tempi di recupero

Continuità interna: spostare definitivamente Diego Moreira a destra con Hutchinson come sostituto.

spostare definitivamente Diego Moreira a destra con Hutchinson come sostituto. Rientro anticipato di Athekame: il laterale svizzero sta facendo faville al Lione e il Milan sta pensando di riportarlo a casa già a gennaio.

il laterale svizzero sta facendo faville al Lione e il Milan sta pensando di riportarlo a casa già a gennaio. Investimento a gennaio: troppo presto per fare i primi nomi, ma senz'altro dalle parti di Via Aldo Rossi stanno prendendo in considerazione anche questa ipotesi.

Il Milan perde anche Pavlovic

Milan-Ferencvaros, le probabili formazioni

Lo scorso 18 ottobre, un problema all'anca ha fermatoInizialmente si pensava ad una terapia conservativa, ma alla fine si è deciso di optare per unL'operazione, eseguita a Londra dal Prof. Ernest Schilders nella giornata odierna (4 novembre 2026), è perfettamente riuscita. Ora l'ex Villarreal è atteso da almeno tre mesi di stop, mentre ilsta pensando a come affrontare la situazione:e non sarà convocato per. Nulla di preoccupante per il difensore serbo: si tratta solamente di gestione per un calciatore che ha giocato praticamente sempre da titolare senza mai uscire dal campo. Al suo posto, potrebbe giocare nuovamente da titolare, autore di due ottime prestazioni contro Udinese e Inter.Domani sera alle ore 18:45, i riflettori disi accenderanno su. Come già successo nelle precedenti gare di Europa League,farà un ampioper permettere ai titolari di rifiatare e dare minuti a chi sta trovando meno spazio. In porta, il giovanesostituirà lo squalificato Maignan. La linea difensiva dovrebbe essere composta daed. In mezzo al campo spazio a, e. Sulla trequarti tornano dal 1' minutoalle spalle di uno tra

MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse. A disposizione: Pittarella, Estupinan, Gila, Vladimirov, Modrić, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.

Vietato sottovalutare la squadra ungherese, che dopo le prime tre giornate di Europa League è a punteggio pieno. Il pericolo numero uno è Kristoffer Zachariassen, trequartista norvegese classe 1994 già a quota 11 reti 7 assist in stagione.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O'Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. Allenatore: Borbély.

Cifre e dettagli dell'accordo con Adidas

Club Sponsor tecnico Ricavo annuo (netto) Durata contratto Real Madrid Adidas 120 milioni di euro 8 anni Manchester City Puma 115 milioni di euro 9 anni Barcellona Nike 108 milioni di euro 12 anni Manchester United Adidas 105 milioni di euro 9 anni PSG Nike 100 milioni di euro 13 anni Arsenal Adidas 85 milioni di euro 4 anni Liverpool Adidas 70 milioni di euro 4 anni Chelsea Nike 70 milioni di euro 6 anni Milan (dal 2028) Adidas 50 milioni di euro 10 anni