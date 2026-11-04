La probabile formazione in Europa League, gli infortuni di Pavlovic e Chukwueze e le cifre dell'accordo con Adidas: le migliori notizie di oggi sul Milan
Il rito del tunnel a Milanello: festeggiati Pulisic, De Winter, Diawara, Moreira e Carlos Fernandes | Video PM
Tante notizie sul Milan alla vigilia del match di Europa League contro il Ferancvaros. In primo piano gli infortuni, con i tempi di recupero di Samuel Chukwueze che si allungano e un alto big finito ko. Spazio anche alla probabile formazione in vista della gara di domani sera, mentre sono stati resi noti i dettagli economici dell'accordo con Adidas, che sostituirà Puma e tornerà a vestire i rossoneri.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Chukwueze, si allungano i tempi di recuperoLo scorso 18 ottobre, un problema all'anca ha fermato Chukwueze. Inizialmente si pensava ad una terapia conservativa, ma alla fine si è deciso di optare per un intervento chirurgico. L'operazione, eseguita a Londra dal Prof. Ernest Schilders nella giornata odierna (4 novembre 2026), è perfettamente riuscita. Ora l'ex Villarreal è atteso da almeno tre mesi di stop, mentre il Milan sta pensando a come affrontare la situazione:
- Continuità interna: spostare definitivamente Diego Moreira a destra con Hutchinson come sostituto.
- Rientro anticipato di Athekame: il laterale svizzero sta facendo faville al Lione e il Milan sta pensando di riportarlo a casa già a gennaio.
- Investimento a gennaio: troppo presto per fare i primi nomi, ma senz'altro dalle parti di Via Aldo Rossi stanno prendendo in considerazione anche questa ipotesi.
Il Milan perde anche PavlovicStrahinja Pavlović non ha preso parte alla rifinitura della mattina e non sarà convocato per Milan-Ferencvaros. Nulla di preoccupante per il difensore serbo: si tratta solamente di gestione per un calciatore che ha giocato praticamente sempre da titolare senza mai uscire dal campo. Al suo posto, potrebbe giocare nuovamente da titolare Sankhoun Diawara, autore di due ottime prestazioni contro Udinese e Inter.
Milan-Ferencvaros, le probabili formazioniDomani sera alle ore 18:45, i riflettori di San Siro si accenderanno su Milan-Ferencvaros. Come già successo nelle precedenti gare di Europa League, Amorim farà un ampio turnover per permettere ai titolari di rifiatare e dare minuti a chi sta trovando meno spazio. In porta, il giovane Torriani sostituirà lo squalificato Maignan. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Terracciano, De Winter, Diawara ed Estupiñán. In mezzo al campo spazio a Jashari, Musah, e Rabiot. Sulla trequarti tornano dal 1' minuto Hutchinson e Cisse alle spalle di uno tra Ramos e Camarda.
MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse. A disposizione: Pittarella, Estupinan, Gila, Vladimirov, Modrić, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.
Vietato sottovalutare la squadra ungherese, che dopo le prime tre giornate di Europa League è a punteggio pieno. Il pericolo numero uno è Kristoffer Zachariassen, trequartista norvegese classe 1994 già a quota 11 reti 7 assist in stagione.
FERENCVAROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O'Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. Allenatore: Borbély.
Cifre e dettagli dell'accordo con AdidasA partire dalla stagione 2028/2029 il Milan cambierà sponsor tecnico, passando da Puma ad Adidas. Nelle ultime ore sono stati svelati i dettagli economici dell'accordo tra la società rossonera e il brand tedesco: 500 milioni di euro in dieci anni e top 10 in Europa agguantata.
|Club
|Sponsor tecnico
|Ricavo annuo (netto)
|Durata contratto
|Real Madrid
|Adidas
|120 milioni di euro
|8 anni
|Manchester City
|Puma
|115 milioni di euro
|9 anni
|Barcellona
|Nike
|108 milioni di euro
|12 anni
|Manchester United
|Adidas
|105 milioni di euro
|9 anni
|PSG
|Nike
|100 milioni di euro
|13 anni
|Arsenal
|Adidas
|85 milioni di euro
|4 anni
|Liverpool
|Adidas
|70 milioni di euro
|4 anni
|Chelsea
|Nike
|70 milioni di euro
|6 anni
|Milan (dal 2028)
|Adidas
|50 milioni di euro
|10 anni
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