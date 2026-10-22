Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Vitality Stadium': nelle prime due giornate di Europa League, le 'Cherries' hanno totalizzato 6 punti

Alessia Scataglini
- Milano
Bournemouth-Milan, probabili formazioni: Cisse prima punta e tanti cambi | Video e screen Gazzetta.it

Bournemouth-Milan, probabili formazioni: Cisse prima punta e tanti cambi | Video

Tiago Pinto, dirigente degli inglesi, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alle ore 21:00 al 'Vitality Stadium' di Bournemouth (Inghilterra). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Bournemouth, le parole di Tiago Pinto

"Difficile dire qual è la nostra squadra titolare, ovviamente Rayan è uno dei nostri giocatori migliori ma le rotazioni sono importanti visto che sabato c'è il Manchester United e poi l'Aston Villa. Abbiamo dei calciatori bravi che approfitteranno di questa possibilità, non dobbiamo però confondere queste scelte col fatto che forse quella che ci aspetta è la partita più importante della nostra storia".
Bournemouth

Su Amorim

"Siamo molto amici, ci scambiamo dei messaggi. Oltre a essere un allenatore che stimo molto, è una persona spettacolare al quale voglio molto bene. Guardo tutte le partite non solo per lui ma anche per Ramos e Moreira. Sono contento che abbia avuto la possibilità di allenare una squadra come il Milan, perché se lo merita".

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