È tutto pronto al Vitality Stadium per Bournemouth-Milan, attesissimo match valido per la 3^ giornata della League Phase di Europa League 2026-2027. Con il calcio d'inizio fissato per le ore 21:00, l'attesa dei tifosi è finita: sono appena state comunicate le formazioni ufficiali con le scelte definitive dei due allenatori, Marco Rose e Rúben Amorim. Le due squadre si affrontano a viso aperto in una sfida cruciale per il cammino europeo di questa stagione.

Qui Bournemouth: le scelte di Marco Rose per le Cherries

Il tecnico dei padroni di casa, Marco Rose, si trova a dover gestire un'emergenza non indifferente. Oltre alle defezioni del terzino destro Julián Araujo e del difensore centrale Veljko Milosavljević, il Bournemouth deve fare a meno di due veri e propri pezzi da 90: il regista Alex Scott e l'attaccante Eli Junior Kroupi. Quest'ultimo, pur avendo recuperato dall'ultimo infortunio, sarà preservato per l'impegno di Premier League di sabato contro il Manchester United.

Nel 4-2-3-1 disegnato dall'allenatore tedesco, le scelte sono dunque quasi obbligate. Al centro della difesa spazio a Bafodé Diakité. Sulla linea dei trequartisti, la novità è lo scozzese Ben Gannon-Doak: l'ex enfant prodige del Liverpool ha vinto il ballottaggio della vigilia con il brasiliano Rayan (vecchia conoscenza dei radar di calciomercato del Diavolo). Insieme a lui, l'ex romanista Justin Kluivert e Marcus Tavernier agiranno alle spalle del centravanti Evanilson.

Qui Milan: le mosse a sorpresa di Rúben Amorim

In casa rossonera, Rúben Amorim deve fare i conti con infermeria e turnover, rinunciando ai lungodegenti Pietro Terracciano, Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers. A loro si aggiungono due pesantissimi forfait dell'ultima ora riscontrati durante la rifinitura di ieri mattina a Milanello:(stop di alcuni mesi per un problema all'anca) e, fermato da un risentimento al soleo del polpaccio che lo staff ha preferito non rischiare a scopo precauzionale.

La formazione del Milan presenta così profonde novità strutturali. In difesa, Fikayo Tomori torna titolare concedendo un turno di riposo a Mario Gila. La rivoluzione è a centrocampo, dove lo svizzero Ardon Jashari rileva Luka Modrić e Ruben Loftus-Cheek fa rifiatare Adrien Rabiot. Davanti la vera sorpresa: nel tridente offensivo, Alphadjo Cisse festeggia il suo 22esimo compleanno partendo da 'falso nueve', affiancato da Omari Hutchinson. Solo panchina, almeno inizialmente, per il gioiello della Primavera Francesco Camarda.

Bournemouth-Milan: le formazioni ufficiali del match

): Di Gregorio; Hill, Diakité, António Silva, Truffert; Adams, Christie; Gannon-Doak, Kluivert, Tavernier; Evanilson.: Allan, Petrović, Smith, Soler, Cook, Tóth, Adli, Brooks, Rayan, A. Rodríguez.: Rose.

MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović, Estupiñán; Moreira, Musah, Jashari, Loftus-Cheek; Hutchinson, Cisse. A disposizione: Bouyer, Torriani, Gila, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Comotto, Modrić, Rabiot, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.

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Arbitro e dove vedere la partita in TV e streaming

Bournemouth-Milan segna il primo storico incrocio in una partita ufficiale tra i due club. L'incontro sarà diretto dal fischietto greco Vassilis Fotias, direttore di gara senza alcun precedente con entrambe le compagini. La sfida tra le Cherries e i rossoneri sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW. Per tutti gli appassionati non abbonati, sarà possibile seguire ogni singola azione grazie alla consueta cronaca LIVE testuale disponibile gratuitamente su PianetaMilan.it.