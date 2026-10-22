Novità su Chukwueze: ecco il percorso terapeutico intrapreso per risolvere l'infortunio all'anca
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Il Milan deve fare i conti con alcune assenze pesanti in vista della sfida contro il Bournemouth. Tra i vari calciatori indisponibili figura Samuel Chukwueze, costretto a saltare l'impegno a causa di alcuni problemi fisici. L'esterno nigeriano ha effettuato quest'oggi degli esami strumentali per valutare il problema all'anca sinistra.
Milan, le condizioni di ChukwuezeIl calciatore ha iniziato un trattamento infiltrativo per affrontare il problema e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico con un nuovo controllo in programma tra 10-15 giorni, proprio per valutare l'evoluzione del quadro clinico.
Al momento però non ci sono certezze sui tempi di recupero, con il calciatore che dovrà continuare a seguire il percorso terapeutico prima di poter valutare un possibile ritorno in campo. Il prossimo consulto sarà molto fondamentale per capire le proprie condizioni. Il Milan, in tutto ciò, attende degli aggiornamenti e segue con molta attenzione la situazione dell'esterno nigeriano.
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