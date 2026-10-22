Bournemouth-Milan, probabili formazioni: Cisse prima punta e tanti cambi | Video

Il Milan deve fare i conti con alcune assenze pesanti in vista della sfida contro il Bournemouth. Tra i vari calciatori indisponibili figura Samuel Chukwueze, costretto a saltare l'impegno a causa di alcuni problemi fisici. L'esterno nigeriano ha effettuato quest'oggi degli esami strumentali per valutare il problema all'anca sinistra.

Milan, le condizioni di Chukwueze

e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico con, proprio per valutare l'evoluzione del quadro clinico.

Al momento però non ci sono certezze sui tempi di recupero, con il calciatore che dovrà continuare a seguire il percorso terapeutico prima di poter valutare un possibile ritorno in campo. Il prossimo consulto sarà molto fondamentale per capire le proprie condizioni. Il Milan, in tutto ciò, attende degli aggiornamenti e segue con molta attenzione la situazione dell'esterno nigeriano.