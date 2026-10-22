Si avvicina sempre di più la gara di Europa League contro il Bournemouth, ma per i rossoneri ci sono numerosi problemi legati agli infortuni. Domani sera, alle ore 21.00, i rossoneri andranno in trasferta al Vitality Stadium per la terza giornata di Europa, ma Amorim, come già detto precedentemente, dovrà fare i conti con diverse assenze.

Milan, è l'ora di Cisse?

L'assenza di, alle prese con una rigidità muscolare, e dipotrebbero spingere Amorim ad effettuare delle scelte ben precise, tra cui l'inserimento dicome punta, già titolare contro il Salisburgo. Accanto al giovane 2008 potrebbe esserci, molto probabilmente,, giovane che in questo avvio di stagione sta finendo molto spesso sotto ai riflettori a causa delle sue prestazioni più che positive.

I numeri del giovane italiano, che molto presto potrebbe guadagnarsi la chiamata di Roberto Mancini, sono molto positivi: 7 presente con la maglia del Milan e ben 5 gol, una media che testimonia il suo impatto positivo in Serie A. Anche in Europa, l giovane ha lasciato il sego, registrando una tripletta contro il Salisburgo alla sua prima presenza in carriera.

La trasferta contro i Cherries, quindi, potrebbe essere un'altra grandissima occasione per confermarsi e farsi conoscere a livello europeo. Con un Milan colpito da diversi infortuni, il giovane potrebbe esplodere maggiormente. Come detto oggi in conferenza da Amori, il giovane si trova attualmente al 50% del suo potenziale e, di conseguenza, l'occasione di domani potrebbe essere vero e proprio colato per l'taliano.