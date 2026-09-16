Milan-Benfica, pranzo UEFA da Cracco. Rui Costa: "Un piacere e una sensazione strana"

Il Milan ha debuttato nell'Europa League 2026-27: non una prima partita facile per i rossoneri che hanno giocato allo stadio 'Meazza' in San Siro contro il Benfica, una delle squadre più forti dell'intera competizione. Al termine della gara l'allenatore lusitano Marco Silva ha parlato a 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni.

“Sono molto fiero della squadra, devo congratularmi con loro per lo straordinario tattico che hanno fatto. Avevamo bisogno di gambe fresche ed energie ed è per questo che abbiamo fatto 9 cambi. So che comporta dei rischi, a prescindere dalla partita. La squadra ha risposto molto bene, non abbiamo concesso molto, abbiamo segnato, abbiamo preso palo. Ci è mancata un po’ di energia nel secondo tempo. Parliamo di due club enormi stasera, è la prima volta che vinciamo col Milan. Sono solo tre punti, ma il supporto fantastico dei nostri fan merita questo risultato. Questa vittoria è per loro”