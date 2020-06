Verso Juventus-Milan: ballottaggio Leao-Paquetà, occhio a Saelemaekers

MILAN NEWS – Stefano Pioli da diverse settimane ha messo nel mirino l’impegno di Coppa Italia in programma a Torino contro la Juventus. Ora che la data è diventata ufficiale – si giocherà venerdì 12 giugno – il Milan deve iniziare a ragionare a come potrà giocarsi le proprie chance di passaggio del turno dopo l’1-1 dell’andata.

Certi dell’assenza di 3 elementi fondamentali come Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo, i rossoneri sanno che qualcosa a livello tattico il tecnico emiliano potrà modificarla. Il consolidato 4-2-3-1, infatti, potrebbe essere momentaneamente messo da parte in favore di un 4-3-2-1 che favorirebbe l’inserimento di Lucas Paquetà nel ruolo di trequartista con Calhanoglu alle spalle della prima punta (Rebic ndr). L’ipotesi Rafael Leao titolare dal 1′, infatti, escluderebbe ogni possibile cambio offensivo dalla panchina, ad eccezioni dei vari Colombo e Tonin della Primavera.

Il portoghese, dunque, potrebbe cominciare dalla panchina e nel caso subentrare a gara in corso per sfruttare la sua velocità e la sua imprevedibilità. Occhio poi ad un possibile inserimento da titolare di Alexis Saelemaekers che in questi giorni Pioli ha provato come terzino destro complici le condizioni non ottimali di Andrea Conti. Il giovane belga potrebbe anche essere alzato sulla trequarti o eventualmente come esterno destro in un 4-4-2.

Per il resto la formazione è ormai quasi scelta. Bonaventura sarà titolare ma resta da capire anche in quale ruolo a seconda del modulo che sceglierà Pioli. In difesa ballottaggio tra Kjaer-Musacchio-Gabbia per capire chi affiancherà Romagnoli, mentre sono in calo le probabilità di vedere Laxalt a sinistra: dovrebbe essere adattato Calabria. Intanto, per quanto riguarda il mercato ecco le ultime sul futuro di Luka Jovic>>>

