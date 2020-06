Calciomercato Milan – Jovic: cessione impossibile a titolo definitivo

MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, una cessione a titolo definitivo di Luka Jovic al Milan è impossibile. L’attaccante serbo, infatti, è reduce sì da una stagione negativa e al di sotto delle aspettative, ma è stato pagato la bellezza di 60 milioni dal Real Madrid un anno fa. Impensabile che il Milan possa sborsare una cifra così alta per portare in Italia l’ex Eintracht Francoforte.

E’ più facile pensare, infatti, che i rossoneri proveranno a chiederlo in prestito – magari biennale – con un obbligo di riscatto fissato intorno ad una trentina di milioni. In questo caso il Real Madrid non farebbe minusvalenza. Resta da capire, tuttavia, il nodo ingaggio. Jovic al momento percepisce la bellezza di 5 milioni a stagione. In rossonero dovrebbe rinunciarne almeno a 2. I contatti con Fali Ramadani, agente tra gli altri anche di Ante Rebic, restano costanti. Intanto, rimbalza una possibile indiscrezione: scambio Jovic-Fabian Ruiz? LE ULTIME>>>

