Calciomercato Napoli – Jovic per Fabian Ruiz? L’idea del Real Madrid

CALCIOMERCATO NAPOLI – Visto il futuro ancora da decifrare di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sta pensando ad un suo sostituto per la prossima stagione. Molte sono le indiscrezioni che accostano Luka Jovic ai rossoneri, che sarebbe addirittura in cima alla lista dei desideri per l’attacco. Attenzione però ad uno scenario di mercato riportato da ‘Il Corriere dello Sport’. Non è un mistero che il Real Madrid stia seguendo da tempo Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. I ‘Blancos’ stanno pensando di presentare un’offerta economica con James Rodriguez o lo stesso Jovic come contropartita per abbassare le pretese azzurre.

Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di privarsi del suo centrocampista, anzi ha già iniziato a discutere del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023. Al momento la trattativa è in stand-by per la richiesta di inserire una clausola monstre da 180 milioni di euro, ritenuta eccessiva dagli agenti del giocatore. Si continuerà a lavorare, ma attenzione al Real Madrid che rimane sullo sfondo.

