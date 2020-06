Verso Juventus-Milan: si ferma Higuaín. Salta il match dello Stadium?

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘gazzetta.it‘, l’attaccante Gonzalo Higuaín, classe 1987, si è fermato nel corso dell’allenamento odierno della Juventus alla ‘Continassa‘. L’attaccante argentino, pertanto, è in dubbio per Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus, attraverso il suo account ufficiale su ‘Twitter‘, ha fornito, poi, una prima diagnosi sulle condizioni del ‘Pipita‘:

“Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Gli esami eseguiti al ‘J|Medical‘ hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni”, ha twittato il club bianconero.

Higuaín, come si ricorderà, è un ex della sfida contro i rossoneri. Dal luglio 2018 al gennaio 2019, infatti, ha vestito la maglia del Milan, totalizzando 8 gol in 22 gare tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana. Per quanto concerne il futuro del ‘Pipita‘, invece, giunge un’importante notizia dalla Spagna. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>