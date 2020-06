Calciomercato Juventus – Addio Higuaín: futuro a Madrid? | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Resta in bilico il futuro di Gonzalo Higuaín alla Juventus. Il ‘Pipita‘, classe 1987, è legato alla ‘Vecchia Signora‘ da un contratto per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2021, ma il piano della società bianconera sarebbe quello di metterlo sul mercato al termine dell’annata in corso.

Questo perché Higuaín, che non è un titolare fisso della Juventus, pesa a bilancio per 18 milioni di euro in termini di costo del cartellino e per 7,5 milioni di euro netti l’anno (quasi 15 al lordo, n.d.r.) di ingaggio. Una spesa eccessiva per i bianconeri che, pertanto, stanno cercando una sistemazione per l’ex Napoli e Milan.

Lo cerca il River Plate, in Argentina, ma i ‘Millonarios‘ non potrebbero sobbarcarsi tali costi. Ecco, allora, secondo ‘fichajes.net‘, che si fa strada l’ipotesi di un ritorno del ‘Pipita‘ in Spagna, a Madrid, dove Higuaín ha già giocato con il Real Madrid per sei stagioni e mezza, dal gennaio 2007 al giugno 2013, segnando 121 gol in 264 gare.

Stavolta, però, Higuaín andrebbe sull'altra sponda del Manzanarre, alla corte di Diego Pablo Simeone, nella fila dell'Atlético Madrid: sostituirebbe l'ispano-brasiliano Diego Costa andando ad affiancare i confermati Álvaro Morata e João Félix tra i 'Colchoneros'.