Milan-Lazio, Maignan: “Che energia ed entusiasmo dal pubblico”

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lazio, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2021-22

Sull'infortunio: "Quando sono rientrato ho fatto un po' di fatica a riprendere il ritmo in partita e in allenamento, avevo perso un po' di confidenza. Ma col lavoro di ogni giorno sto tornando al mio livello".