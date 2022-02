Calciomercato Milan – Non solo Botman: un altro acquisto per la difesa

Il Milan, per la prossima sessione di calciomercato, ha le idee ben chiare su come potenziare l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, vogliono intervenire in ogni reparto per rendere la squadra sempre più competitiva. Sono previsti, dunque, nuovi innesti in difesa, a centrocampo ed in attacco. Un po' per ovviare ad alcune partenze, un po' per rinforzare la rosa. Vediamo, oggi, cosa potrebbe succedere alla retroguardia del Diavolo.