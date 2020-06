Coppa Italia, Pioli cerca la ‘stoccata’ giusta per giocarsi la riconferma

MILAN NEWS – Come evidenzia i ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola, Juventus-Milan sarà per Stefano Pioli una partita nella partita. Il tecnico rossonero ha poche chance di restare anche la prossima stagione perché Ivan Gazidis ha ormai scelto Ralf Rangnick come suo sostituto. Nonostante questo scenario, però, l’ex Fiorentina si è mostrato molto determinato in vista della Semifinale di ritorno di Coppa Italia: “Il nostro obiettivo è riportare il Milan in Europa e abbiamo due strade per farlo: campionato e Coppa Italia. Dobbiamo essere concentrati e lo siamo. Ai giocatori dico sempre che non è importante il nome che abbiamo sulle spalle, ma il distintivo che portiamo sul petto”.

Interrogato sul suo futuro glissa così: “In passato difficilmente a 14 partite dalla fine della stagione conoscevo il mio futuro. Ho un suo obiettivo in testa: dare il massimo perché abbiamo ancora traguardi da raggiungere”. Nessuna distrazione, dunque. Poi si sofferma sulla confronto con Ivan Gazidis: “E’ stato un confronto chiaro e diretto. Quando ci si parla è sempre positivo, anche se si hanno opinioni diverse“.

Solo un pensiero dunque, la partita contro la Juventus, da affrontare con una speranza: “Dopo soste lunghe le gerarchie possono cambiare. Giocheremo ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti. Si sono ripresentati tutti bene, lavorando correttamente a casa e lo stanno facendo anche adesso”. Non basta però giocare bene, è tempo di trovare anche la ‘stoccata’ giusta: “Abbiamo affrontato la Juventus due volte e sono state partite difficili anche per loro. In entrambi i casi siamo usciti dal campo con qualche rimpianto. Loro hanno trovato la stoccata giusta, adesso toccherà a noi farlo“.

Una ‘stoccata’ giusta anche per il suo futuro, che rimane appeso a un filo. Vincere e convincere è l’unico modo per mettere in difficoltà la dirigenza.

Ma non sarà facile: il Milan si presenta allo ‘Stadium’ con una formazione ‘incerottata’, continua a leggere >>>