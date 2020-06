Coppa Italia – Napoli-Juventus, la finale interessa al Milan: gli scenari

MILAN NEWS – Questa sera a Roma si disputa la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Partita molto importante tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di Gennaro Gattuso, che si giocano il primo trofeo stagionale dopo la ripresa del calcio giocato.

Questa partita interessa indirettamente anche il Milan. E’ ovvio che tutti tifosi rossoneri vogliono che Gattuso vinca il suo primo trofeo in carriera da allenatore, visti i tanti anni vissuti al Milan e visto il lutto di pochi giorni che ha colpito la sua famiglia (è scomparsa la sorella). Gattuso merita una piccola gioia in un momento così delicato della sua vita, e in più in generale lo merita anche per quello che ha dimostrato sulla panchina del Diavolo (ha raggiunto una finale di Coppa Italia e ha sfiorato la qualificazione in Champions League), ma ci sono altre considerazioni da fare.

Se la Juventus vincesse, infatti, si libererebbe un nuovo posto in Serie A per l’Europa League, cioè si qualificherebbe anche la settima in classifica. Questo perchè la squadra bianconera è già sicura di giocare la Champions League nella prossima stagione, mentre il Napoli difficilmente ci riuscirà (ha 9 punti di svantaggio dall’Atalanta, che ha anche una gara in meno). In questo momento al settimo posto c’è proprio il Milan, che dunque avrebbe più possibilità di raggiungere l’obiettivo.

C’è inoltre un ultimo aspetto da sottolineare. Di norma la settima in classifica dovrebbe disputare i preliminari di Europa League, così come è successo al Milan di Montella nell’estate 2017, ma lo stop per il coronavirus può cambiare tutti gli scenari. L’Uefa, infatti, starebbe valutando la possibilità di abbreviare i preliminari, adottando la gara secca e su un campo neutro o disputando l’ultimo turno di accesso alla fase a gironi con le squadre dei Paesi col miglior coefficiente e prevedendo un risarcimento per tutte le altre formazioni che verrebbero escluse.

Questo avvantaggerebbe probabilmente il Milan, che potrebbe dunque disputare una sola gara per accedere alla competizione. Insomma, probabilmente i motivi per tifare Juventus questa sera ci sono, ma siamo sicuri che i tifosi vogliano questo? In fondo al cuore non si comanda, e Gattuso è un pezzo della storia rossonera. Opportunità o amore? Voi da che parte state? INTANTO IL FUTURO DI IBRAHIMOVIC E’ DECISO, CONTINUA A LEGGERE >>>