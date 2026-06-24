Dopo gli anticipi e postici della Serie A, la Lega ha voluto delineare anche la mappa della Coppa Italia 2026/27, publicando il tabellone integrale del torneo. Per le big del nostro campionato, tra cui il Milan del nuovo tecnico Ruben Amorim, è arrivato il momento di tracciare il possibile percorso verso la finale: chi incontrerà il diavolo lungo il cammino?

Milan, chi incontrerai in Coppa Italia? Le possibili avversarie

Mercoledì 2 dicembre 2026 Mercoledì 16 dicembre 2026 mercoledì 13 gennaio 2027

Gli ostacoli

Ilc cammino del Diavolo nella competizione inizierà in inverno. La Lega, infatti, ha annunciato anche gli slot di calendario per gli ottavi di finale, che si distribuiranno in tre finestre diverse. Il Milan, però, conoscerà la data precisa nelle prossime settimane. Il debutto, però, potrebbe avvenire in queste seguenti date:L'avversario del Milan gli ottavi, però, emergerà solamente da una serie di turni preliminari. A sfidare il diavolo, però, sarà una traSuperato il primo scoglio, però, per i quarti di finale il diavolo potrebbe incontrare ilin un vero e proprio derby lombardo.

La vera bomba, però, non è ancora arrivata. Il Milan è stato inserito nello stesso lato dell'Inter e del Bologna. Questo significa che, qualora i pronostici venissero rispettati, le due squadre milanesi si sfideranno in un infuocato derby della Madonnina in semifinale.