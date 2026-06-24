Dopo settimane di dubbi, la Lega Serie A ha ufficialmente reso noti gli anticipi e posticipi di Serie A: ecco quando giocherà il Milan
La Lega Serie A ha ufficialmente diramato il programma legato agli anticipi e posticipi dalla 1 alla 5 giornata di campionato. Per il nuovo Milan targato Ruben Amorim, la partenza è fissata a fine agosto, con una serie di sfide importantissime, tra cui il big match contro la Juventus alla terza giornata.
Milan, svelati anticipi e posticipi del campionatoLe prime tre giornate seguiranno la programmazione stiva per evitare, ovviamente, le ore più calde della giornata. Per il Milan del portoghese, quindi, si tratterà di un'avvio in notturna:
- Torino-Milan: domenica 23 agosto ore 20:45 - DAZN/SKY
- Milan-Venezia: venerdì 28 agosto ore 20:45 - DAZN
- Juventus-Milan: domenica 6 settembre ore 20:45 - DAZN
- Lazio-Milan: sabato 12 settembre ore 18, oppure domenica 13 ore 20:45 - DAZN
- Milan-Lecce: domenica 20 settembre ore 20:45 - DAZN
L'esodio a Torino e la sfida contro il LecceLa stagione dei rossoneri, quindi, si prospetta davvero tosta, sia per una questione legata al calendario, sia per la nuova guida tecnica. La prima vera prova del nove, però, arriverà alla terza giornata, quando i rossoneri saliranno in trasferta a Torino contro i ragazzi di Spalletti.
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