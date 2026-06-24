La Lega Serie A ha ufficialmente diramato il programma legato agli anticipi e posticipi dalla 1 alla 5 giornata di campionato. Per il nuovo Milan targato Ruben Amorim, la partenza è fissata a fine agosto, con una serie di sfide importantissime, tra cui il big match contro la Juventus alla terza giornata.

Milan, svelati anticipi e posticipi del campionato

Torino-Milan: domenica 23 agosto ore 20:45 - DAZN/SKY Milan-Venezia: venerdì 28 agosto ore 20:45 - DAZN Juventus-Milan: domenica 6 settembre ore 20:45 - DAZN Lazio-Milan: sabato 12 settembre ore 18, oppure domenica 13 ore 20:45 - DAZN Milan-Lecce: domenica 20 settembre ore 20:45 - DAZN

L'esodio a Torino e la sfida contro il Lecce

Le prime tre giornate seguiranno la programmazione stiva per evitare, ovviamente, le ore più calde della giornata. Per il Milan del portoghese, quindi, si tratterà di un'avvio in notturna:La stagione dei rossoneri, quindi, si prospetta davvero tosta, sia per una questione legata al calendario, sia per la nuova guida tecnica. La prima vera prova del nove, però, arriverà alla terza giornata, quando i rossoneri saliranno in trasferta a Torino contro i ragazzi di