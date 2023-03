Tottenham-Milan 0-0 al 90′: Diavolo sprecone, ma qualificazione ottenuta!

Primo tempo che si è concluso con il Tottenham in crescendo , ma la ripresa inizia sulla falsariga di quanto visto nella prima frazione di gioco, ovvero con il Milan più determinato. E infatti al 47esimo Brahim Diaz crea problemi agli avversari, con Romero che, già ammonito, lo ferma irregolarmente con una manata, rischiando così il secondo cartellino giallo. E proprio Brahim Diaz, tre minuti più tardi, va vicino al gol del vantaggio. Lo spagnolo porta avanti il pallone e serve sulla corsa Messias, il quale restituisce la sfera al numero dieci. Dunque la conclusione verso la porta, ma Forster compie una grande parata. La sfera arriva tra i piedi di Theo Hernandez che tenta la botta dalla distanza, ma il suo tiro viene deviato e la sfera finisce dalle parti di Leao che, al volo, cerca di sorprendere il portiere avversario, ma il tiro si spegne sul fondo. Al 55esimo Pioli costretto alla prima sostituzione del match: esce per infortunio Messias, per lui si tratta di un problema muscolare, al suo posto Saelemaekers.

Il Tottenham alza il baricentro e al 63esimo Hojberg, seppur con un tiro centrale, impegna un attento Maignan che mette in angolo. Nonostante gli Spurs provino a rendersi pericolosi, è il Milan ad avere due ottime occasioni da gol. Al 66esimo grande ripartenza grazie alla fascia di sinistra con Leao e Theo, dunque viene servito Brahim con il suo tiro che finisce dalle parti di Giroud che impegna Forster, il quale blocca in due tempi. Quattro minuti più tardi, invece, grande palla di Thiaw che serve lo scatto di Leao: il portoghese entra dentro l'area di rigore, ma spara altissimo. Al 78esimo l'episodio che probabilmente ha messo fine alle speranze di qualificazione del Tottenham. Già ammonito, Romero compie un fallaccio su Theo Hernandez: secondo cartellino giallo e doccia anticipata per l'argentino. Nonostante l'inferiorità, i padroni di casa cercano di spaventare in qualche modo i rossoneri, ma sono proprio i ragazzi di Pioli a calciare verso la porta avversaria con Bennacer all'86esimo, ma Forster è attento e para. Al 92esimo miracolo di Maignan su un colpo di testa di Kane, ma in ripartenza il Milan colpisce un palo con Origi. Dunque il Diavolo porta a casa il pareggio e, complice l'1-0 dell'andata, ottiene il pass ai quarti di finale!