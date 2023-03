Tottenham-Milan 0-0 al 45′: difesa solida, ma che occasione per Messias!

Tottenham-Milan 0-0 al 45': il racconto del primo tempo

Milan che approccia molto bene alla partita, mostrando una certa personalità e un'ottima intensità. Durante i primi dieci minuti di gioco, i rossoneri provano un paio di ripartenze, mentre dietro la difesa appare molto solida soprattutto grazie ad un ottimo Thiaw che anticipa diverse volte gli attaccanti avversari. Nonostante ciò, in occasione di una palla persa in attacco da parte di Krunic, il Tottenham prova a colpire in contropiede con Emerson Royal, ma il suo tiro viene deviato e bloccato facilmente da Maignan. Il Milan, comunque, sembra essere dentro al match, tanto che si riaffaccia nuovamente in avanti. Theo Hernandez, dopo un bello scambio con Leao e Brahim Diaz, arriva in area di rigore, ma manca l'ultimo passaggio, con il suo cross che viene deviato e la palla facilmente bloccata da Forster. Ma è al 18esimo minuto di gioco che si registra la prima, vera occasione del match e capita tra i piedi dei ragazzi di Pioli.