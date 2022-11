Milan-Salisburgo 1-0 al 45′: Giroud-gol e tanta sofferenza | UCL News

È terminato il primo tempo di Milan-Salisburgo, partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Salisburgo, partita della 6^ ed ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli.

Milan-Salisburgo 1-0 al 45': il racconto del primo tempo di 'San Siro' — Pronti-via e il Milan va ad un passo dal gol. Ante Rebić, al 3', vince un duello sulla trequarti e premia l'inserimento di Theo Hernández sulla corsia mancina. Il diagonale incrociato di Theo, però, si stampa sulla base del palo alla sinistra del portiere ospite Philipp Köhn.

All'11' il centrocampista danese Maurits Kjærgaard spaventa i rossoneri: si incunea in area di rigore ed arriva alla conclusione mancina a botta sicura. Rete? Neanche per sogno: si immola, infatti, Fikayo Tomori che, in scivolata, mura il tiro dell'interessante giocatore del RB Salisburgo.

Al 14', poi, il Diavolo va in vantaggio. Calcio d'angolo battuto da Sandro Tonali e Olivier Giroud, liberandosi dalla marcatura di Strahinja Pavlović, gira di testa il pallone nell'angolo basso alla sinistra di Köhn. La reazione degli ospiti è immediata: tra il 17' e il 19', infatti, si rende molto pericoloso Chukwubuike Adamu dalle parti di Ciprian Tătărușanu.

La partita è vibrante, equilibrata, con occasioni da una parte e dall'altra. Al 26' Giroud mette a segno il gol della sua doppietta personale, ma quando realizza in tap-in sulla respinta di Köhn in seguito al violento tiro di Theo Hernández, l'ex Arsenal e Chelsea è in evidente fuorigioco e l'arbitro Antonio Mateu Lahoz, ben coadiuvato dal suo assistente, giustamente annulla.

Un paio di minuti più tardi, poi, proteste del RB Salisburgo per un intervento da dietro, in scivolata, di Pierre Kalulu su Noah Okafor lanciato a rete a tu per tu con Tătărușanu: gli austriaci vorrebbero il rigore, ma Mateu Lahoz, dopo consulto con il V.A.R., lascia proseguire. Secondo gli arbitri al monitor, infatti, è il giocatore del Milan ad arrivare prima sul pallone. Restano i dubbi.

Dopo un bel tiro (31') di Tonali, ben parato a terra da Köhn, gli ospiti insistono con Adamu (36') conquistando un calcio d'angolo. Sugli sviluppi di un'azione prolungata degli austriaci, arriva al tiro Kjærgaard (38'), ma il suo destro termina di molto alto sulla traversa della porta rossonera.

Un istante più tardi è Luka Sučić, arrivato a rimorchio su un pallone vagante al limite dell'area di rigore, a sferrare una conclusione, forte, di prima intenzione, che Tătărușanu vola a deviare con i pugni. Al 40' è Rafael Leão a presentarsi, in piena velocità, nell'area di rigore ospite ma nel momento in cui sta per andare al tiro viene chiuso da Pavlović in scivolata: peccato!

Bravo, poi, Tătărușanu a chiudere su Okafor in area piccola nelle fasi finali della frazione. Dunque, dopo i primi 45' di gioco Milan-Salisburgo è 1-0 a 'San Siro'. Ma quanta sofferenza per il Diavolo ... Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo della sfida Milan-Salisburgo >>>